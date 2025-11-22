Al mattino nuvolosità in aumento sul settore occidentale e cielo sereno o poco nuvoloso sul settore centro-orientale; deboli nevicate sulle aree del crinale appenninico centro-occidentale, in estensione a quello orientale nel pomeriggio; nelle ore notturne nuovo impulso con piogge deboli sui rilievi e a carattere sparso ed intermittente sulle aree di pianura del settore centro-occidentale; sul settore occidentale nelle ore più fredde non si escludono isolati e occasionali episodi di precipitazioni a carattere misto anche a bassa quota; visibilità ridotta per la presenza di foschie o banchi di nebbia in pianura e per nubi basse sui rilievi.
Temperature minime in sensibile diminuzione con valori tra -3 gradi sulle aree di pianura, di qualche grado superiori nei principali centri urbani, e 5 gradi sulla costa; massime comprese tra 5 e 10 gradi.
Venti deboli di direzione variabile sulla pianura e sulla costa; deboli sud-occidentali sui rilievi, con rinforzi sulle aree di crinale nelle ore serali e notturne.
Mare molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione fino a diventare poco mosso nelle ore serali.
(Arpae)