Sabato 29 novembre torna a Casalgrande l’iniziativa solidale “Spesa SOSpesa”, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Caritas Casalgrande–Salvaterra, Unità Pastorale Maria Regina della Pace e Caritas di Sant’Antonino.

L’iniziativa, ormai consolidata sul territorio, ha l’obiettivo di raccogliere prodotti alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. La raccolta sarà allestita all’interno di alcuni supermercati del Comune, che hanno scelto di aderire e di accogliere i volontari impegnati durante tutta la giornata.

Dove e quando

I punti vendita che parteciperanno alla raccolta sono:

• Conad Casalgrande

• MD Casalgrande (Veggia)

• Pam Casalgrande

I volontari saranno presenti dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Prodotti richiesti

Si raccolgono principalmente alimenti non deperibili e materiali utili per la vita quotidiana, tra cui:

pasta, passata di pomodoro, latte, olio, tonno, riso, farina, legumi, zucchero, biscotti, fette biscottate, marmellata, caffè, prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa e pannolini per bambini.

Il contributo dei volontari

A supporto dell’iniziativa parteciperanno anche i volontari di:

• Cittadinanza Attiva

• Consigli di Frazione

• Associazione Nazionale Carabinieri

• Associazione Nazionale Alpini – sezione di Casalgrande

• VOS

• le singole Caritas del territorio