Il dissesto che ha colpito la SP 63 nella notte tra il 24 e 25 giugno 2024 aveva reso necessario il senso unico alternato con semaforo, ancora attivo. La Provincia di Reggio Emilia avvia ora i lavori di ripristino strutturale al km 17+250, in un tratto particolarmente delicato subito dopo l’abitato de “La Strada” in direzione San Giovanni di Querciola, lungo l’asse viabilistico che collega quotidianamente i territori di Viano e Casina. L’intervento è finanziato grazie al Decreto n. 99 del 9 maggio 2025 della Protezione Civile regionale, attivato in seguito all’OCDPC n. 1095 del 13 agosto 2025, per un totale di 215.299,65 euro, che comprendono i 146.900 euro per i lavori e i 15.299,65 euro destinati alla progettazione esecutiva curata dalla Provincia.

La consegna del cantiere è fissata per martedì 25 novembre, con esecuzione affidata alla Tazzioli e Magnani S.r.l. di Castelnovo ne’ Monti. Per consentire la realizzazione dei pali di fondazione nel tratto più compromesso, la strada sarà chiusa completamente al transito dalle ore 8:30 del 26 novembre 2025 alle ore 17:00 del 4 dicembre 2025. Durante questo periodo il traffico sarà deviato secondo percorsi alternativi già definiti: per i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate, il transito verrà indirizzato lungo SP 63 – SP 74 – SS 63 in entrambe le direzioni; per i veicoli oltre le 3,5 tonnellate, il collegamento sarà garantito tramite SP 21 – Variante di Puianello – SS 63. Si tratta di deviazioni individuate per garantire la massima funzionalità della rete e ridurre i disagi nei territori coinvolti.

Il cronoprogramma prevede un intervento complessivo di 90 giorni, articolato nella stabilizzazione del corpo stradale tramite pali e opere in cemento armato, nella ricostruzione della piattaforma stradale e nella posa delle nuove barriere di sicurezza, per poi concludere con il rifacimento della pavimentazione e la sistemazione della scarpata a valle. La Provincia pubblicherà nei prossimi giorni tutti i materiali informativi dedicati ai cittadini e alle attività del territorio, comprensivi di mappe e indicazioni viabilistiche.

«Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per riportare piena sicurezza sulla SP 63», dichiara il sindaco di Casina, Stefano Costi. «Ringraziamo la Provincia per il coordinamento continuo e per l’attenzione dimostrata in ogni fase, dalla progettazione alla definizione del cantiere. È un investimento importante, costruito in dialogo con il Comune, che risponde alle esigenze della nostra comunità e dei tanti cittadini che ogni giorno percorrono questo tratto».

«La SP 63 è una strada strategica anche per il nostro Comune e per i collegamenti quotidiani tra Viano e Casina», aggiunge il sindaco di Viano, Fabrizio Corti. «Accogliamo con grande favore questo intervento, che nasce da un lavoro condiviso e da un confronto costante con la Provincia. Ringraziamo gli uffici tecnici e l’amministrazione provinciale per l’investimento e per la volontà di mettere in sicurezza un asse viario fondamentale per residenti, imprese e servizi del territorio».