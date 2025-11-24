Ancora un altro arresto effettuato dagli agenti della Squadra Mobile di Reggio Emilia nell’ambito di mirati servizi antidroga effettuati nelle zone adiacenti la stazione “Storica” di Reggio Emilia.
Nella mattina di sabato 22 novembre, infatti, personale dell’ufficio investigativo reggiano rintracciava in piazzale Secchi un 52enne di origine nigeriana, vecchia conoscenza delle forze di polizia per via di diversi precedenti prevalentemente per reati in materia di sostanza stupefacente.
A quel punto l’uomo veniva sottoposto ad una perquisizione, poi estesa anche all’interno della sua abitazione, al termine della quale, proprio nella camera da letto utilizzata dal 52enne, venivano rinvenuti 16 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 11 grammi, due involucri contente metanfetamina del peso complessivo di poco più di un grammo nonché un telefono cellulare.
In virtù di quanto sopra, in considerazione anche dei precedenti penali specifici, il 52enne veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
La droga ed il telefono cellulare rinvenuti, invece, venivano immediatamente posti sotto sequestro.