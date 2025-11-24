

Si è svolta lunedì 24 novembre nei cantieri nella Provincia di Modena recentemente avviati per la ricostruzione post alluvione del maggio 2023, la visita istituzionale dell’amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d’Arpe, e del Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, con l’obiettivo di condividere i risultati raggiunti e pianificare i prossimi interventi.

La visita, partita in mattinata dal cantiere della strada provinciale 18 di Puianello, ha voluto rappresentare un momento simbolico ad un anno dalla sottoscrizione della Convenzione con la quale il Commissario Straordinario ha conferito a Consap la funzione di committenza ausiliaria per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, che ad oggi ha già portato all’avvio di 11 cantieri nella Provincia di Modena, ai quali si aggiungerà a breve un altro intervento.

L’amministratore delegato di Consap e il Presidente della Provincia di Modena hanno sottolineato come questi lavori segnino un’accelerazione concreta nel percorso di ripristino delle opere pubbliche danneggiate e testimonino una stretta e fondamentale collaborazione istituzionale che nelle prossime settimane porterà anche al completamento della progettazione di ulteriori 14 interventi. Dalla firma della Convenzione ad oggi, sono stati commissionati alla Società ben 216 interventi per un totale di oltre 1000 affidamenti di servizi e lavori, a testimonianza della capacità di risposta di Consap lungo tutto il ciclo delle attività di appalto.

Vincenzo Sanasi d’Arpe, Amministratore Delegato di Consap, ha dichiarato che «Consap ed in particolare la Stazione Appaltante, progetto di recente creazione sul quale abbiamo creduto ed investito molto, stanno dimostrando la capacità di assolvere pienamente agli impegni assunti, operando con efficienza al servizio del Paese. Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo che ci permettono di concretizzare la nostra funzione di Stazione Appaltante Ausiliaria e la nostra vocazione di società in house a connotazione mutualistica. L’attività di Consap proseguirà anche nei prossimi mesi, d’intesa con la Struttura Commissariale e con la Provincia di Modena, con le quali vogliamo continuare a collaborare per assicurare la tempestiva esecuzione delle opere e la piena trasparenza delle procedure».

Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena, ha aggiunto che «il sopralluogo congiunto di oggi lunedì 24 novembre rappresenta l’impegno condiviso di ripristinare al meglio la nostra rete viaria così da garantire strade sempre più sicure ed efficienti. Ringrazio Consap per quanto sta facendo, con la consapevolezza che investire nelle infrastrutture significa assicurare al nostro territorio quei livelli di competitività e sviluppo necessari per affrontare le sfide che la nostra società ci pone».

Il vicesindaco di Castelvetro Roberto Giovini sottolinea che «Il Comune di Castelvetro di Modena era presente al sopralluogo di oggi ed esprime grande soddisfazione per l’esecuzione delle opere e dello stato di avanzamento dei lavori su una strada di grande importanza per il nostro territorio. Grazie al bypass realizzato lo scorso mese, i lavori sono stati eseguiti senza arrecare disagio agli utilizzatori. Per questo ci sentiamo di ringraziare Consap, Provincia ed imprese esecutrici per il lavoro di squadra svolto a beneficio di tutti i cittadini e imprese».