È arrivato questa mattina all’alba in piazza Nettuno l’albero di Natale, un abete bianco alto circa 20 metri, con una chioma di circa 7 metri di diametro.

Sabato 29 novembre alle 17 il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore, presenzierà alla cerimonia di accensione delle luci.

Interverranno la sindaca del Comune di Lizzano in Belvedere Barbara Franchi e il sindaco del Comune di Grizzana Morandi Franco Rubini.

Il momento di festa sarà accompagnato dalle note del Coro Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere.

Quest’anno l’albero di Natale proviene da Grizzana Morandi e non dal Comune di Lizzano in Belvedere, che tradizionalmente donava l’albero al Comune di Bologna. La scelta è stata dettata dall’impossibilità di effettuare il trasporto eccezionale a causa di lavori stradali in corso.

L’albero apparteneva a un condominio privato di Pian di Setta (Grizzana Morandi). Da due anni i proprietari avevano manifestato la disponibilità a donarlo, essendo costretti al suo abbattimento perché interferiva con l’edificio.

Sempre sabato 29, subito dopo l’accensione dell’albero, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del progetto “Luci e colori per la Torre degli Asinelli” a cura di Confcommercio Ascom Bologna.

A partire dalle 18 ci si sposterà poi nell’area retrostante la Chiesa di Santa Maria della Visitazione in via Riva Reno, dove è nata una nuova nuova piazzetta pedonale affacciata sul Canale Reno, per celebrare la riconsegna alla città di via Riva Reno e del Canale scoperto realizzato al posto del parcheggio nell’ambito dei lavori del tram.

Qui il programma della serata.