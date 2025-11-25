Al mattino nuvolosità in aumento sulle pianure centro-orientali, in estensione ai relativi rilievi e con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio, più probabili sul settore costiero. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad interessare soprattutto la Romagna ed i rilievi centrali, risultando localmente anche a carattere di rovescio temporalesco. Quota neve in abbassamento fino a 700/800 metri. Non si esclude qualche episodio di pioggia mista a neve o neve tonda anche a quote più basse nei fenomeni più intensi.
Temperature minime stazionarie su valori tra 2 e 5 gradi, localmente inferiori in aree extraurbane; massime in lieve locale aumento, comprese tra 9 e 12 gradi. Venti inizialmente deboli occidentali, tendenti a disporsi da nord-est nel pomeriggio e a rinforzare sul settore costiero, in mare aperto e lungo il crinale appenninico. Mare mosso sottocosta e molto mosso al largo con aumento del moto ondoso in serata.
(Arpae)