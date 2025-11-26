

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



La stagione teatrale del Troisi a cura di ATER Fondazione prosegue sabato 29 novembre con uno spettacolo inserito nel protocollo d’intesa regionale “Teatro e Salute Mentale”: Aspettando Godot del Gruppo l’Albatro, storico progetto del Teatro dei Venti.

Nel silenzio sospeso tra la coscienza e la dimenticanza, Vladimiro afferma: “L’aria risuona delle nostre strida. Ma l’abitudine è una grande sordina.” Con questa frase emblematica si apre il mondo di Aspettando Godot, caposaldo del teatro dell’assurdo di Samuel Beckett.

Lo spettacolo restituisce tutta la potenza di un testo che vive perché non assoluto: un gioco di presenze, silenzi e parole che rimbalzano tra i personaggi e il pubblico, moltiplicando l’eco di una verità esistenziale condivisa. Essere spettatori di Aspettando Godot significa accogliere il riflesso della nostra stessa attesa, spalancare la bocca al vuoto e scoprire che in quel vuoto risuona la condizione umana.

Beckett racconta l’ineluttabilità del nostro essere-nel-mondo, ma senza rinunciare alla leggerezza.

Info e prenotazioni teatrotroisinonantola@ater.emr.it – Messaggio WhatsApp: 333 2401798 – Telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria. Vendita online su Vivaticket.com