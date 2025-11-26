Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’agenzia spaziale cinese ha pubblicato un piano d’azione per sostenere le imprese spaziali commerciali e incoraggiarle a perseguire la cooperazione internazionale nei prossimi due anni.

Il documento pubblicato martedì dalla China National Space Administration (Amministrazione spaziale nazionale cinese, CNSA) invita le imprese spaziali commerciali del Paese a “diventare globali” e ad aiutare i Paesi in via di sviluppo a costruire industrie di applicazione satellitare.

La CNSA si è impegnata a integrare i progetti spaziali commerciali nell’agenda della cooperazione internazionale della Cina.

L’agenzia ha promesso di ampliare l’accesso commerciale alla propria rete nazionale di stazioni di tracciamento, telemetria e controllo (TT&C) civili, siti di ricezione dati, campi di calibrazione e di convalida, oltre che a grandi infrastrutture di test come banchi prova per motori a razzo e strutture di simulazione dell’ambiente spaziale.

Gli operatori commerciali saranno selezionati attraverso competizione aperta per partecipare a programmi spaziali chiave e all’avanguardia, che vanno dalla propulsione avanzata, piattaforme satellitari e carichi utili di nuova generazione, fino alle applicazioni integrate di comunicazione, navigazione e osservazione della Terra.

La CNSA istituirà un fondo nazionale per lo sviluppo dello spazio commerciale e amplierà gli appalti governativi per integrare le capacità commerciali – come vettori di lancio, satelliti, siti di lancio e infrastrutture TT&C – nelle missioni nazionali.

Secondo il piano, i governi locali sono invitati a creare centri di innovazione tecnologica dedicati ai razzi riutilizzabili e ai satelliti intelligenti e a costruire piattaforme aperte per la produzione avanzata, l’assemblaggio finale e i test.

Le misure di supporto includono anche la costruzione di siti commerciali di lancio, l’unificazione degli standard spaziali e l’apertura dei dati sui detriti spaziali per potenziare gli avvisi di collisione per i veicoli commerciali.

Le aziende commerciali sono incoraggiate a svolgere un ruolo pionieristico nell’utilizzo delle risorse spaziali, nella manutenzione in orbita, nella rimozione dei detriti, nel turismo spaziale e nella bio-produzione nello spazio.

Il piano punta a raggiungere uno sviluppo di alta qualità dello spazio commerciale entro il 2027. Le raccomandazioni per il 15esimo Piano Quinquennale del Paese (2026-2030) includono il settore aerospaziale tra le industrie strategiche emergenti.

