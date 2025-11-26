

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nel pomeriggio e nella serata del 23 novembre scorso, i Carabinieri delle Stazioni di Campagnola Emilia e Poviglio, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo alla circolazione stradale.

Durante gli interventi hanno individuato due documenti di guida falsi. Nel dettaglio, durante un controllo a Rio Saliceto, i militari operanti, hanno fermato un’autovettura il cui conducente, un 33enne straniero residente a Castelfranco Emilia, ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata all’estero. I Carabinieri hanno subito notato alcune irregolarità e, dopo gli accertamenti necessari, hanno confermato che si trattava di un documento contraffatto. Mentre a Poviglio, nel corso di controlli serali in via Romana, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura il cui conducente, un 61enne residente in un comune della bassa reggiana, ha mostrato una patente di guida che fin dal primo controllo visivo è apparsa non autentica. Le verifiche successive hanno confermato che si trattava di un documento falso, poi sequestrato.

Entrambi gli uomini sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura di Reggio Emilia per il reato di uso di atto falso e sanzionati per guida senza patente. Entrambi i documenti sono stati sequestrati.