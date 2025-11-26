

Stasera, 26 novembre 2025, alle ore 20.30, il Palaround di San Felice sul Panaro (via Bassoli) ospiterà un importante evento dedicato alla lotta contro la violenza di genere: “La forza delle parole – Saman Abbas e la lotta contro la violenza di genere”.

La serata, promossa dai Comuni di San Felice sul Panaro e Camposanto insieme all’Unione Comuni Modenesi Area Nord e alle associazioni del territorio, vuole essere un momento di consapevolezza, memoria e impegno civile.

Dopo i saluti istituzionali, interverrà Anna Lucia Carpigiani, coordinatrice del Centro Antiviolenza dell’Unione Comuni Area Nord. Seguiranno i contributi del Tenente Colonnello Maurizio Pallante, comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia che ha condotto le indagini sul caso di Saman Abbas, e di Gianmarco Menga, giornalista Mediaset e autore del libro “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”.

A moderare l’incontro sarà Elisabetta Aldrovandi, avvocato e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime.

La serata includerà anche un’esibizione a tema della Scuola di danza Arkadia, che offrirà un ulteriore spunto artistico di riflessione.

Un appuntamento di grande valore sociale, rivolto a tutta la cittadinanza, per ricordare, comprendere e ribadire con forza l’importanza delle parole e delle azioni nella lotta quotidiana contro ogni forma di violenza.