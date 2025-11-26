All’Informagiovani di piazza Grande sabato 29 novembre, dalle 17 alle 20, sarà possibile eseguire il test per Hiv, epatite C e sifilide e avere informazioni sulle malattie trasmesse sessualmente.
Torna infatti, in occasione della Giornata mondiale dell’Aids, il Test day, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi connessi alle malattie a trasmissione sessuale. Il Test day è un’iniziativa del Comune di Modena, dell’Azienda Usl e dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con le associazioni di volontariato.
Per sottoporsi al test, che viene eseguito gratuitamente e in forma anonima, sarà sufficiente presentarsi senza prenotazione all’Informagiovani e un infermiere eseguirà il prelievo del sangue garantendo la privacy di chi si sottopone all’esame. L’esito verrà inviato via e-mail.
Infermieri professionali, medici e volontari saranno disponibili, inoltre, per chiarire ogni dubbio sulla infezione Hiv e sull’Aids, e per fornire informazioni su prevenzione, cura e assistenza. All’interno dell’Informagiovani sarà anche disponibile materiale informativo sulle malattie che si trasmettono sessualmente e sui servizi di prevenzione, diagnosi e cura presenti a Modena e provincia. Per informazioni www.comune.modena.it/informagiovani e www.helpaids.it.