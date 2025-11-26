

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nella giornata di venerdì 28 novembre, in cui è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub, negli uffici pubblici e nell’erogazione dei servizi si potranno verificare alcuni disagi, ma saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

All’Anagrafe di via Santi 40 saranno regolarmente garantiti i servizi per le dichiarazioni di nascita e di morte. Gli eventuali appuntamenti già calendarizzati che non si dovessero svolgere verranno riprogrammati successivamente previa comunicazione puntuale ai cittadini.

Sarà garantita l’erogazione del servizio di assistenza a gestione diretta comunale nella Casa residenza per anziani Vignolese, mentre nelle scuole e negli asili nido vengono fornite le comunicazioni di eventuali disservizi direttamente ai genitori.

Regolarmente aperte le biblioteche nella fascia oraria pomeridiana (14.45-20), mentre la mattina si potranno verificare alcuni disagi.

Alla Polizia municipale saranno garantiti i servizi di polizia giudiziaria, di infortunistica stradale e pronto intervento, oltre all’attività della Sala operativa (059 20314) per l’intera giornata lavorativa.