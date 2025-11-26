Nella giornata di venerdì 28 novembre, in cui è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato dai sindacati di base Cobas, Usb, Sgb e Cub, negli uffici pubblici e nell’erogazione dei servizi si potranno verificare alcuni disagi, ma saranno garantiti i servizi minimi essenziali.
All’Anagrafe di via Santi 40 saranno regolarmente garantiti i servizi per le dichiarazioni di nascita e di morte. Gli eventuali appuntamenti già calendarizzati che non si dovessero svolgere verranno riprogrammati successivamente previa comunicazione puntuale ai cittadini.
Sarà garantita l’erogazione del servizio di assistenza a gestione diretta comunale nella Casa residenza per anziani Vignolese, mentre nelle scuole e negli asili nido vengono fornite le comunicazioni di eventuali disservizi direttamente ai genitori.
Regolarmente aperte le biblioteche nella fascia oraria pomeridiana (14.45-20), mentre la mattina si potranno verificare alcuni disagi.
Alla Polizia municipale saranno garantiti i servizi di polizia giudiziaria, di infortunistica stradale e pronto intervento, oltre all’attività della Sala operativa (059 20314) per l’intera giornata lavorativa.