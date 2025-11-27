

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un ricordo in musica del tenore Franco Tagliavini. Domenica 30 novembre (ore 15) Novellara, proprio nel teatro che porta il nome del grande musicista, celebrerà uno dei suoi figli più cari con “Lirica in concerto”, un evento speciale che proporrà la selezione di sinfonie, arie liriche e romanze dalle opere di autori italiani e stranieri, dedicate alla memoria del celebre tenore novellarese.

L’evento, promosso dal Comune di Novellara, dalla famiglia Tagliavini e dal maestro Federico Folloni, nasce come tributo a una delle voci più importanti della lirica internazionale, vedrà protagonisti l’Orchestra e le voci del Conservatorio Peri-Merulo di Reggio Emilia e Castelnovo nè Monti.

Il concerto è pensato per onorare la carriera e il legame profondo tra Franco Tagliavini (Novellara, 1934 – 2010), tenore lirico che calcò i palcoscenici dei maggiori teatri mondiali, e la sua città natale. Tagliavini, infatti, noto per la sua voce potente e la presenza scenica, fu partner di grandi nomi tra cui Renata Tebaldi e Raina Kabaivanska, portando un pezzo di eccellenza musicale reggiana nel mondo.

Sotto la direzione del maestro Federico Folloni, l’Orchestra degli Allievi del Conservatorio eseguirà una ricca selezione che spazierà tra sinfonie e le più amate arie liriche, offrendo al pubblico un’emozionante immersione nel repertorio classico, confermando così il ruolo del Conservatorio nella valorizzazione della tradizione operistica.

La giornata sarà presentata da Susanna Ferrari, giornalista di Telereggio, che guiderà il pubblico attraverso il programma e i momenti dedicati al ricordo del Maestro Tagliavini.

L’Orchestra del Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A. Peri – C. Merulo” è costituita da allievi e allieve dei corsi accademici, quelli che cioè appartengono alla fascia universitaria dell’Afam – Alta Formazione Artistica e Musicale. Sono i corsi di Triennio e Biennio a cui si accede al termine delle prime fasi formazione precedente.

Al “Peri-Merulo” è possibile accedere già dai 6-7 anni di età, o avere prime esperienze frequentando scuole della formazione di base che con esso collaborano grazie a specifiche convenzioni.

Da bambini si comincia giocando e si svolge da subito attività di musica d’insieme, strumentale e/o corale, per i rilevantissimi vantaggi formativi che tale pratica comporta, sia dal punto di vista musicale che della maturazione personale.

In base alle fasce d’età, le due sedi del Conservatorio esprimono quindi ben sette orchestre diverse (“Allegro Crescendo”, “La Scintilla”, “Papageno”, “Cherubino”, Florestano”, “Orchestra di Fiati – Afam”, “Orchestra del Conservatorio – Afam”).

A queste si aggiunge una folta schiera di formazioni cameristiche di ogni variante che nascono internamente per svolgere i piani di studio.

Numerosi fra i componenti degli organici Afam e dei neolaureati suonano in prestigiosi ensemble e orchestre italiani ed esteri, avendone superato brillantemente le severe selezioni, a testimonianza degli standard di insegnamento espressi da questa eccellenza della formazione musicale.

Con l’Orchestra Afam si esibiscono questa sera alcune voci provenienti dal Dipartimento di Canto del Conservatorio.

Lirica in concerto – in ricordo del Tenore Franco Tagliavini

Domenica 30 novembre 2025, ore 15

Teatro Franco Tagliavini, Piazzale Marconi, 1 – Interno Rocca, Novellara

Info: teatro@comune.novellara.re.it | 0522 655407 | www.teatronovellara.it