“Young day”: le aziende del distretto ceramico incontrano i giovani in cerca di lavoro

Martedì 2 dicembre i Centri per l’impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo organizzano una giornata di orientamento per ragazzi e ragazze sotto i 36 anni in cerca di occupazione. Sarà possibile sostenere colloqui con i responsabili aziendali