È il primo grande omaggio orchestrale dedicato a Michael Jackson Legend The Show, che per la prima volta arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna dopo un tour di successo iniziato nel 2024 in Italia e all’estero, e che ora si presenta completamente rinnovato, con nuove coreografie, inediti effetti speciali e arrangiamenti per orchestra rivisitati.

Con la voce straordinaria e l’energia di Wendel Gama nei panni del Re del Pop, lo spettacolo – in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 21.00 – è un’esperienza unica e travolgente, in cui il pubblico potrà rivivere la magia e le hit intramontabili di uno degli artisti che hanno rivoluzionato il mondo della musica. La voce di Gama si unirà con la potenza di un’orchestra dal vivo per regalare un’interpretazione insolita delle melodie più celebri di Jackson. Brani come Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal, Man in the Mirror, Beat It, Black or White e The Way You Make Me Fee – tra gli altri – risuoneranno sul palco con una suggestione mai sentita prima.

Ad arricchire lo show, oltre a una live band e a un corpo di ballo sorprendenti, ci sarà anche un’ospite d’eccezione: Jennifer Batten, la storica chitarrista di Michael Jackson che lo ha accompagnato nei principali tour per molti anni. La sua presenza in scena garantirà un tocco di autenticità, grazie ai suoi indimenticabili assoli di chitarra che hanno contribuito a definire il suono distintivo dei brani leggendari del Re del Pop.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-legend-the-show/).

Info: Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it