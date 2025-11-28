

Castel San Pietro Terme si prepara ad accendere la magia delle festività con “Castelanadel 2025 – Armonie di Natale”, un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori da fine novembre fino alle celebrazioni natalizie. Il programma, realizzato grazie ad una sinergia di rete tra Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione ProLoco, associazioni di categoria, associazioni culturali, di danza e musicali, commercianti, daranno vita a un mese di musica, luci e iniziative culturali.

Il tema scelto per quest’anno, Armonie di Natale, richiama il significato profondo della parola “armonia”, intesa come unione, accordo ed equilibrio tra parti diverse, capaci di dialogare e costruire insieme un progetto condiviso.

Il viaggio nel Natale castellano prende avvio sabato 29 novembre con l’attesa accensione delle luminarie in Piazza XX Settembre, preceduta dalla fiaccolata che sfilerà lungo le vie del centro storico accompagnata dal Corpo Bandistico della città e dai canti natalizi dei bambini delle scuole primarie con ritrovo in via Cavour alle ore 17,30.

La giornata successiva, domenica 30 novembre, vede il centro storico riempirsi di suggestioni del passato grazie al tradizionale Castro Antiquarium, mentre nel pomeriggio il Santuario della Madonna del Lato a Montecalderaro alle ore 16.00 ospita il concerto “Go Tell It on the Mountain” eseguito dal Coro Casual Gospel, e il Teatro Comunale Cassero accoglie famiglie e bambini con lo spettacolo di teatro-danza “Darwin – Evoluti per caso?”.

L’incanto delle luminarie accese diventa il simbolo di un percorso comune: un dicembre di eventi e atmosfere che accompagnerà la città verso un Natale ricco di armonia.