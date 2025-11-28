

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sabato 29 novembre alle 17 il sindaco Matteo Lepore accenderà le luci dell’albero di Natale in piazza Nettuno. Interverranno la sindaca del Comune di Lizzano in Belvedere Barbara Franchi e il sindaco del Comune di Grizzana Morandi Franco Rubini.

Quest’anno l’albero di Natale proviene da Grizzana Morandi e non dal Comune di Lizzano in Belvedere, che tradizionalmente donava l’albero al Comune di Bologna. La scelta è stata dettata dall’impossibilità di effettuare il trasporto eccezionale a causa di lavori stradali in corso. L’albero apparteneva a un condominio privato di Pian di Setta (Grizzana Morandi). Da due anni i proprietari avevano manifestato la disponibilità a donarlo, essendo costretti al suo abbattimento perché interferiva con l’edificio.

Il momento di festa sarà accompagnato dalle note del Coro Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere.

Per tutto il periodo delle feste, l’albero si illuminerà ogni giorno dalle 17 all’1.

Sempre sabato 29 novembre, subito dopo l’accensione dell’albero in piazza Nettuno, la cerimonia di inaugurazione del progetto “Luci e colori per la Torre degli Asinelli” a cura di Confcommercio Ascom Bologna.

A partire dalle 18, ci si sposterà poi nell’area retrostante la Chiesa di Santa Maria della Visitazione in via Riva Reno, dove è nata una nuova nuova piazzetta pedonale affacciata sul Canale Reno, per celebrare la riconsegna alla città di via Riva Reno e del canale scoperto realizzato al posto del parcheggio nell’ambito dei lavori del tram. Attorno alle 18.30 il sindaco Matteo Lepore farà un breve saluto. Qui il programma della serata https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/tram-riva-reno-riconsegnata