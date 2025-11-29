

Grave incidente frontale oggi con cinque feriti, tra cui tre bambini molto piccoli e due giovani mamme. E’ accaduto poco dopo le 12.30 lungo la Sp486 via Radici, a Roteglia. Per prestare immediato soccorso, sono intervenuti due elicotteri provenienti rispettivamente da Parma e Pavullo. Uno dei bambini, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata. La madre, una 29enne originaria del Ghana residente a Maranello, e l’altro fratellino di tre anni, anch’essi gravemente feriti ma non in pericolo di vita, sono stati trasferiti nello stesso ospedale.

All’ospedale di Baggiovara sono state invece condotte l’altra mamma, una donna moldava di 28 anni, e la sua bambina di soli due mesi per ulteriori cure. Durante lo schianto, una delle vetture coinvolte è stata scaraventata fuori strada. Restano da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo.