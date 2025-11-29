L’Udinese torna a vincere, Parma battuto 2-0 al Tardini

PARMA (ITALPRESS) – L’Udinese di Runjaic torna a correre in campionato, dimenticando le recenti delusioni contro Roma e Bologna. Al Tardini, la formazione friulana supera per 2-0 il Parma, grazie alla rete del solito Zaniolo e al rigore trasformato da Davis. Nella mezz’ora finale, inoltre, il Parma ha giocato con l’uomo in meno, a causa dell’espulsione di Troilo. Grazie ai tre punti odierni, gli ospiti tornano ad affacciarsi nella parte sinistra della classifica. Per il Parma, invece, arriva una prestazione sottotono e non in linea con i recenti risultati incoraggianti.

Nonostante l’arrivo in settimana dello svincolato Guaita, è Corvi a prendere il posto dell’infortunato Suzuki tra i pali del Parma. Il portiere italiano, però, si rende subito protagonista in negativo all’11’, quando Zaniolo firma l’1-0, punendo una sua uscita avventata. L’ex Roma controlla con eleganza il lancio dalla difesa di Bertola, resiste alla pressione di Corvi, lo aggira e deposita di sinistro in rete la sfera a porta sguarnita. Dopo quasi un mese di penuria, gli uomini di Runjaic ritrovano così il gol in campionato. Dall’altra parte, invece, i crociati provano a reagire e, nell’arco di un minuto, costruiscono due grandi occasioni per riequilibrare il risultato: dopo il colpo di testa di Troilo di poco fuori, al 29′ Keita sfiora il palo calciando dal limite. Sul finale di frazione, Corvi prova a riscattarsi, negando il gol del raddoppio a Solet, pericoloso di testa su sviluppo di corner. A inizio ripresa si rivede in campo Ondrejka, al debutto stagionale col Parma dopo aver smaltito la frattura al perone sinistro, rimediata nel ritiro estivo. Lo svedese al 49′ mette subito in crisi la difesa ospite, concludendo però troppo debolmente. L’iniziale vigore dei padroni di casa si spegne troppo velocemente e l’Udinese torna ad attaccare, trascinata da un Davis fisicamente straripante e imprendibile per gli avversari. L’attaccante inglese si conquista al 62′ un calcio di rigore, causato dalla trattenuta di Troilo. Dopo revisione al Var, al difensore del Parma viene comminato un rosso per aver fermato una chiara occasione da gol. Dal dischetto lo stesso Davis segna il 2-0 e chiude con largo anticipo la pratica. Nel finale il Parma rischia di sbandare, ma viene salvato da Corvi che nega il possibile 3-0 al neoentrato Buksa.

