La Polizia Locale di San Lazzaro ha individuato e sanzionato tre persone per l’abbandono illecito di rifiuti ingombranti avvenuto lo scorso 16 novembre in via Emilia, all’altezza del civico 305, vicino all’isola ecologica che si trova all’angolo con via Castiglia. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini di un ingente scarico di materiale abbandonato all’esterno dei contenitori: materassi, scaffali, sedie per ufficio, batterie per auto ed elettrodomestici. Tra i rifiuti c’erano anche dei sacchi in cui erano contenuti numerosi scontrini di consegna di cibo a domicilio che hanno permesso di orientare l’indagine e di risalire ai responsabili. Si tratta di tre persone – una donna di 58 anni, un uomo di 56 anni e un giovane di 19 anni, tutti residenti a San Lazzaro – che, in seguito a un trasloco, stavano effettuando lo sgombero di un appartamento poco lontano dal luogo dell’abbandono. Tutti sono stati sanzionati per mille euro a testa secondo l’art. 255, comma 1.2, del Testo Unico Ambientale, come modificato dalla Legge 147/2025.

“Ringrazio gli agenti della nostra Polizia Locale per il lavoro puntuale e accurato che ha permesso di individuare nel giro di poco tempo i responsabili – dichiara la Vicesindaca e Assessora all’Ambiente Sara Bonafè –. Abbandonare rifiuti non è soltanto un gesto profondamente incivile, ma rappresenta anche un danno per l’ambiente, per la collettività e per tutti coloro che rispettano le regole. Continueremo a vigilare e a contrastare con decisione questi comportamenti, che non possono essere tollerati”.