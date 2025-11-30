

Questo pomeriggio i Vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino stazione monte Cusna sono stati attivati per intervenire in località La Borra lungo il sentiero 617 a circa 1700 mt sul monte Cusna, dove due escursionisti, facenti parte di un gruppo di altre cinque persone, sono scivolati a causa del ghiaccio presente, procurandosi vari traumi. I compagni hanno subito contattato il 118, la cui Centrale operativa ha ingaggiato EliPavullo che ha caricato a bordo tre tecnici SAER che si trovavano a Febbio.

I tecnici sono stati sbarcati con verricello sul posto: dopo aver valutato la situazione e aver messo in sicurezza i presenti, hanno predisposto i pazienti al recupero sull’elisoccorso. Questi sono stati trasportati a Febbio dove erano presenti due ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo che hanno preso in carico tre escursionisti, che avevano manifestato segni di ipotermia, e sono stati trasportati all’ospedale di Castelnovo nè Monti mentre i due pazienti traumatizzati sono stati portati: uno all’ospedale a Reggio Emilia con l’ambulanza per un trauma all’arto inferiore e l’altro è stato elitrasportato all’ospedale di Modena per politraumi.