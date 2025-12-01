

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



È in programma per mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, in aula Giorgio Prodi (Piazza San Giovanni in Monte 2), il convegno internazionale “Spazi e tempi del patrimonio: le narrazioni in divenire dei portici”.

Il convegno, a cura della professoressa Stefania Bonfiglioli, riunirà studiosi, esperti e rappresentanti dell’UNESCO per discutere le relazioni tra patrimonio, comunità e narrazione, in un momento di confronto interdisciplinare che pone al centro la vitalità del patrimonio culturale urbano, e proporrà una riflessione approfondita sulla natura dinamica dei processi di patrimonializzazione e sulle molteplici forme di narrazione che essi generano.

Mercoledì 3 dicembre, dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, del Direttore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DISCI Roberto Balzani e dell’Assessora del Comune di Bologna con delega al progetto Portici Unesco Anna Lisa Boni, e dopo l’introduzione della prof.ssa Stefania Bonfiglioli che ha promosso il convegno, prenderà il via la prima sessione “Spazi e tempi del patrimonio” con Emma Waterton (University of York), Simona Tondelli, Roberto Balzani, Rosa Smurra, Stefania Bonfiglioli e Franco Farinelli dell’Università di Bologna. Verranno esplorate le concezioni di spazio e di tempo prodotte dai processi di patrimonializzazione e le modalità attraverso cui questi concetti si trasformano nelle narrazioni dei portici di Bologna.

La giornata di giovedì 4 dicembre sarà dedicata alla seconda e terza sessione del convegno sulle Narrazioni del patrimonio con Fabrizio Ivan Apollonio (Università di Bologna), Adele Cesi (Focal Point nazionale Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), Letícia Leitão (Cultural and natural heritage consultant) e Francesco Ceccarelli (Università di Bologna). Interverranno poi Matteo Rosati (UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe – Venice), Laura Moro (MiC, Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale), Marco Gaiani (Università di Bologna), Federica Legnani (Comune di Bologna), Marco Antonio Bazzocchi (Università di Bologna), Filippo Milani (Università di Bologna), Otto Gabos (Accademia di Belle Arti di Bologna) e Giuseppe Savini (storico).

Saranno svolte riflessioni sulle storie ufficiali, artistiche, letterarie e quotidiane che, negli ultimi anni, hanno contribuito a costruire e risignificare il discorso sui portici, intrecciando linguaggi e prospettive differenti.

La costruzione di un patrimonio urbano, come quello rappresentato dai portici di Bologna, non si esaurisce con la loro iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Le narrazioni che circondano questo straordinario sistema urbano continuano a evolvere, alimentando il dialogo tra città, cittadini e dimensione culturale del patrimonio stesso.

Il convegno è organizzato nell’ambito del progetto “Portici di Bologna: valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale UNESCO”, oggetto di un Accordo Attuativo tra il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna e l’Ufficio Portici Patrimonio Mondiale – Direzione Generale – Comune di Bologna.