Il Comune di Sassuolo ha avviato il percorso amministrativo finalizzato alla concessione gratuita di una porzione dell’immobile dell’ex Scuola Vittorino da Feltre, in viale XXVIII Settembre 4, a Pubblica Assistenza Sassuolo (PAS). Gli spazi individuati diventeranno la nuova sede operativa dell’associazione.

“La nuova sede – ha dichiarato il Sindaco Matteo Mesini – non è solo un luogo fisico, ma il simbolo della resistenza e della forza di un’associazione che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di garantire un servizio fondamentale alla città. Dopo la triste vicenda dello sfratto e i mesi complessi in cui PAS ha dovuto operare in affitto, con costi elevati e l’incertezza quotidiana di riuscire a proseguire la propria missione, era nostro dovere lavorare per trovare una soluzione stabile. Una sede significa sopravvivenza, significa futuro, significa permettere a questi straordinari volontari di continuare ad essere al servizio di Sassuolo con la dedizione che li contraddistingue.”

Il Vicesindaco Serena Lenzotti ha sottolineato come la scelta risponda alla volontà dell’Amministrazione di sostenere un presidio essenziale del volontariato locale: “Mettiamo a disposizione una sede adeguata e funzionale perché crediamo nel valore del loro lavoro e desideriamo che possa crescere ancora. È una scelta che rafforza la rete dei servizi e riconosce in PAS una delle colonne portanti della nostra comunità.”

La decisione nasce dalla richiesta formale avanzata dall’associazione, attiva nel trasporto sanitario, nell’assistenza a persone fragili e nella formazione continua dei volontari. Le aree dell’immobile sono state individuate tramite sopralluogo congiunto con SGP srl, società partecipata del Comune e concessionaria del bene.

Nelle prossime settimane saranno definiti e formalizzati i contenuti della concessione, che avrà una durata di 15 anni, a garanzia di stabilità e continuità del servizio.

Eventuali interventi di messa in sicurezza, delimitazione e adeguamento degli impianti saranno a carico dell’associazione.