La Polizia Locale Appennino Reggiano è intervenuta la scorsa settimana sventando un furto presso un’abitazione privata del quartiere musicisti a Castelnovo ne’ Monti. Durante un servizio specifico di pattugliamento del territorio finalizzato proprio alla prevenzione e alla repressione dei furti in appartamento, una pattuglia della Locale dell’Appennino è intervenuta in via Verdi dove era in corso un furto all’interno di una casa.

Gli agenti sono stati infatti richiamati dall’attenzione della proprietaria che ha allertato la pattuglia in transito avvertendoli del fatto che ignoti si erano introdotti all’interno dell’abitazione forzando la porta. In quel momento i malviventi, due uomini travisati, si accorgevano della presenza della Polizia Locale e si davano precipitevolmente alla fuga uscendo dal retro scavalcando le recinzioni delle abitazioni confinanti. Immediatamente i poliziotti si ponevano all’inseguimento ma, complice anche il buio della sera, i due uomini riuscivano a dileguarsi all’interno di una boscaglia facendo perdere le proprie tracce. Veniva subito diramata la nota di ricerca alla Centrale Operativa che inviava sul posto un secondo equipaggio e l’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri. Le Forze dell’Ordine procedevano quindi al perlustramento di tutto il quartiere alla ricerca dei malviventi, ricerche che dopo svariate ore davano tuttavia esito negativo. Sono in corso le indagini finalizzate all’individuazione ed identificazione dei due uomini, verificando altresì la possibile corrispondenza con altri furti avvenuti nella zona di recente.

La presenza sul territorio della Polizia Locale con servizi specifici coordinati con la Compagnia dei Carabinieri e con la Polizia Stradale ha permesso di sventare il furto in atto. Il Comando ricorda a tutti i cittadini di collaborare attivamente con le forze di polizia del territorio segnalando ogni possibile presenza sospetta di autoveicoli o persone telefonando alla Centrale Operativa al numero verde 800-835964 o al numero unico di emergenza 112. La collaborazione attiva della cittadinanza, come in questo caso, risulta determinante per la prevenzione e la repressione dei reati predatori.