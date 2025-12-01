

Una serata all’insegna del buonumore e dell’impegno solidale attende il pubblico di Guastalla. Domani, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 21:00, la compagnia dialettale di Gualtieri “La Palanca Sbusa” presenterà al Teatro Comunale R. Ruggeri la commedia brillante in dialetto “Le Scarpe dei Tacchi”, testo scritto dal talentuoso Ugo Franzoni. L’evento ha il patrocinio del Comune di Guastalla.

TRAMA COMICA TRA INPS E RITORNO AL LAVORO

La divertente trama si sviluppa a partire da un inatteso contrattempo: un guasto al sistema informatico dell’INPS costringe alcuni pensionati ed ex dipendenti dell’azienda della famiglia Tacchi a rimettersi in gioco e rientrare in servizio. Tornati nel vecchio ambiente, i personaggi si scontrano subito con un mondo completamente mutato. Preoccupati non solo per il futuro dell’azienda ma anche per il loro ex padrone, questi “lavoratori” improvvisati cercheranno di rimettere a posto le cose, dando il via a una serie di situazioni comiche e irresistibili.

Lo spettacolo vanta un ampio cast di interpreti, tra cui Francesca Goldstaub, Marco Mantovani, Armando Avanzi, Ugo Franzoni e molti altri, pronti a dare vita a personaggi tipici della tradizione emiliana.

UN BRINDISI SOLIDALE PER IL REPARTO DHO

La serata avrà un importante scopo benefico. L’incasso e le offerte raccolte durante la serata saranno interamente devoluti al progetto “3 Associazioni Pro Reparto DHO”, un’iniziativa dedicata al Day Hospital Oncologico. Un modo concreto per unire cultura, divertimento e sostegno alla sanità locale.

L’ingresso per lo spettacolo è di € 15,00. È consigliata la prenotazione, contattando Nadia al 339 3900314 o Daniela al 347 9863780.

Al termine della rappresentazione, il pubblico sarà invitato a un piccolo buffet con brindisi di auguri offerto dalla Cantina Sociale di Gualtieri e dal Caseificio San Girolamo.