Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, proclamata nel 1992 con la risoluzione 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, accolta anche dal Consiglio dell’Unione Europea, che il 26 novembre 2009 ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, istituendo, sempre nella data del 3 dicembre, la Giornata Europea delle persone con disabilità.

La Giornata mira a promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità in tutte le sfere della società e dello sviluppo e ad aumentare la consapevolezza della situazione delle persone con disabilità in ogni aspetto della vita politica, sociale, economica e culturale.

Nell’ambito del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna, mercoledì 3 dicembre alle 16 a palazzo Malvezzi (via Zamboni 13 a Bologna) si terrà l’incontro “Io come soggetto di relazione. Saldare connessioni tra disabilità, comunità, affettività-sessualità”, promosso da Città metropolitana e Comune di Bologna.

I lavori saranno aperti da Emily Clancy, responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana e vicesindaca del Comune di Bologna, e da Roberta Toschi, consigliera comunale delegata alla Disabilità dal Sindaco Matteo Lepore.

Interverranno: Maximiliano Ulivieri (Diversity manager del Comune di Bologna), Elisa Bortolazzi (assessora pari opportunità Comune di Ravarino, presidente del Forum Nazionale disabilità, fragilità e diversità, “Universal design come garanzia di relazione”), Eleonora Calagreti (psicologa psicoterapeuta, “Affettività e sessualità nelle persone con disabilità”) e Caterina Di Loreto (educatrice esperta in educazione sessuale e OEAS, “Spazi di intimità, spazi di comunità: come e dove educare alla sessualità”).

Per informazioni: pianoperluguaglianza@cittametropolitana.bo.it