Tre feriti, di cui uno in serie condizioni, sono il bilancio di un tremendo incidente stradale avvenuto ieri sera poco dopo le 21:00 a Carpi sulla Romana sud – SS413. A seguito del violento scontro tra due autovetture, due degli occupanti sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. Solo l’arrivo dei Vigili del fuoco, intervenuti con cesoie e divaricatore, ha permesso di estrarli per poi consegnarli al 118, sul posto con tre ambulanze oltre all’automedica.

Il più grave, un uomo di 55 anni, è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Al Sant’Agostino Estense anche un altro uomo di 34 anni con ferite di media gravità, ed un 56enne che ha riportato solo ferite lievi. I vigili del fuoco hanno poi provveduto mettere lo scenario in sicurezza. Presenti anche la Polizia locale e i Carabinieri.