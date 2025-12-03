

Grande festa a Villa Bianchi, la prima sede del Centro per le Famiglie del Distretto Ceramico, inaugurata vent’anni fa. Ancora oggi, Villa Bianchi si conferma come punto di riferimento per genitori, bambini e adolescenti, offrendo un’ampia gamma di servizi, laboratori e attività formative per tutte le età, con l’obiettivo di sostenere la crescita dei più piccoli e favorire momenti di condivisione tra le famiglie. L’appuntamento con i festeggiamenti è domenica 7 dicembre, con un ricco programma che accompagna tutta la giornata.

La mattina, dalle 9 alle 12.30, sarà dedicata a laboratori creativi, momenti formativi e sessioni di yoga per adulti.

Il pomeriggio prende il via alle 15 con i saluti della Sindaca Elisa Parenti e dell’amministrazione comunale, seguiti da attività per tutta la famiglia tra le quali ginnastica, giochi e ancora tanta creatività fino alle 18.

Sempre a dicembre, Villa Bianchi ospiterà anche i laboratori teatrali “Radici e Ali”, dedicati a famiglie con bambini tra i 3 e i 6 anni, a cura di Quinta Parete. Dopo il primo appuntamento, gli incontri proseguiranno venerdì 12 e lunedì 16 dicembre alle 17.

Dichiara il Vicesindaco Marco Casolari: “Sono numerosi i servizi e le attività presenti presso Villa Bianchi: il Centro per bambini e famiglie e Primi passi, lo Spazio aperto, lo sportello Informafamiglie, la consulenza educativa, la mediazione familiare, il counselling familiare, di coppia e individuale, il Centro ascolto Donne, la ludoteca, incontri per genitori, laboratori e letture. Invitiamo tutti alla festa del 7 dicembre: sarà un’occasione speciale anche per conoscere tutte le opportunità offerte dal Centro!”.