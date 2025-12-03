

E’ stato un pomeriggio ricco di emozioni quello di domenica 30 novembre a Monzuno, quando si è celebrata l’inaugurazione del Teatro Venere a Vado. In un periodo storico che vede la chiusura dei teatri, in questo piccolo comune dell’appennino bolognese accade qualcosa di speciale per l’intera comunità: nasce un nuovo spazio artistico e culturale. All’inaugurazione, per assistere allo spettacolo di Stefania Terré sul tema della cecità in chiave comica, erano presenti il Sindaco Bruno Pasquini, i fondatori della Compagnia della Venere Antonio Lovascio e Hermann Sferlazza e un pubblico folto composto da bambini e adulti.

“Siamo molto contenti di avere aiutato questa giovane compagnia che è arrivata qualche anno fa sul nostro territorio – ha raccontato il Sindaco Bruno Pasquini – Vado è un paese molto dinamico, grazie alle associazioni Arcibaldo e Valsetta–Lagaro, in ambito sportivo. Con la Compagnia della Venere andiamo ad accrescere il già alto valore culturale di Monzuno, conosciuta per le mostre pittoriche, la Banda Bignardi e la Corale Aurelio Marchi”.

I fondatori della Compagnia hanno annunciato che a marzo, per la Festa della Donna, andrà in scena lo spettacolo D.O.N.N.E. delle allieve del corso di teatro per adulti e a maggio si terrà il primo Festival di teatro della scuola che ospiterà scolaresche provenienti da tutte le parti d’Italia. Inoltre, si punta molto l’attenzione sul laboratorio di Tea Bertocchi che mira ad un percorso di educazione emozionale per bambini. Un particolare ringraziamento va al vicesindaco e assessore alla cultura Ermanno Pavesi che per primo ha creduto in questo progetto e ha reso possibile il suo concretizzarsi, così come all’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese per il suo contributo.