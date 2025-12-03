

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



L’Amministrazione comunale prosegue il suo lavoro per migliorare la sicurezza degli utenti della strada: entra infatti nel vivo la realizzazione della nuova zona 50 km/h che interesserà tutta la zona collinare extraurbana. Nello specifico è interessato il territorio dei Quartieri Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena compreso tra il confine del centro abitato di Bologna e quello del territorio comunale a sud della città, per un totale di circa 82,6 chilometri di strade collinari extraurbane.

Il Codice della Strada stabilisce che, nelle strade extraurbane, vige il limite di velocità 90 km/h, salvo diversa segnalazione: tale limite è però da ritenersi eccessivo per le caratteristiche dimensionali e plano-altimetriche della viabilità collinare.

L’intervento arriva anche dopo numerose segnalazioni dei residenti che hanno più volte incontrato l’Amministrazione per aumentare le condizioni di sicurezza in tale area della città.

All’interno di questa zona, in alcuni tratti stradali in cui circa 20 sentieri pedonali collinari si immettono sulle carreggiate stradali, la velocità sarà ulteriormente ridotta a 30 km/h, mediante l’installazione di segnaletica verticale dedicata, e la realizzazione di simboli orizzontali (c.d. “bolloni”) e rallentatori a effetto ottico di preavviso.

Il progetto era stato annunciato dall’Amministrazione lo scorso anno e aveva poi subito uno stop dovuto all’alluvione e alla conseguente chiusura di molte strade nella zona collinare. Ora gli interventi di realizzazione della segnaletica sono iniziati, nel corso del mese di novembre, e verranno conclusi nelle prossime settimane.