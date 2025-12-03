

Inaugurerà sabato prossimo, 6 dicembre a partire dalle ore 17 presso la Galleria d’arte Jacopo Cavedoni di Via Fenuzzi 12, la Mostra di fotografia e pittura dal titolo “Colori e tradizioni”. In esposizione le opere di Alberto Anselmi – Pietro Cavazzoni – Elio Prandini – Irma Schenetti e Luisa Taroni. Tributo a Romano Gilli.

Galleria d’Arte Jacopo Cavedoni – Via Fenuzzi n. 12/14 ù

Orari: Martedì e Giovedì dalle 10,00 alle 12,00. Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,30