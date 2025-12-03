

Confesercenti Area del Distretto Ceramico esprime pieno sostegno alle istanze avanzate

dai sindaci del Distretto Ceramico (Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello),

che nei giorni scorsi hanno manifestato forte preoccupazione per l’ondata di furti nelle

abitazioni e hanno scritto al Prefetto per chiedere un intervento anche da parte del Governo.

“La sicurezza è un diritto di tutti. Non riguarda solo le famiglie che subiscono i furti nelle

proprie case, ma anche i negozi e le attività che ogni giorno tengono viva la nostra comunità. In vista delle festività natalizie, periodo fondamentale per il commercio di vicinato, chiediamo più controlli e una presenza costante delle forze dell’ordine per restituire serenità a cittadini e imprenditori”, sottolinea il Presidente di Confesercenti Area del Distretto Ceramico, Roberto Tartari.

Confesercenti ricorda che la tranquillità e la vivibilità sono alla base della vita dei centri

urbani: senza sicurezza, diventa più difficile mantenere viva la socialità e sostenere le attività economiche locali.