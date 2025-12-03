

“Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso gli esercizi di vicinato, che sono il cuore pulsante della nostra città. Sostenere i negozi e le attività di servizio significa non solo favorire l’economia locale, ma anche preservare la vitalità delle nostre strade e la qualità della vita dei cittadini” – dichiara Vainer Ghirardini, Presidente Confesercenti Area Terre dei Castelli.

“Il progetto si inserisce in un percorso condiviso di valorizzazione del commercio di prossimità, volto a contrastare la desertificazione dei centri storici e a promuovere un consumo responsabile legato al territorio. In linea con questo obiettivo, la campagna natalizia di Confesercenti Modena “La qualità è il miglior regalo: la trovi nel tuo negozio di fiducia. I tuoi negozi, il tuo Natale. Vicino a te” ricorda ai cittadini l’importanza di scegliere le attività di vicinato, dove professionalità e cordialità non mancano mai”, conclude Ghirardini.