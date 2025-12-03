

Oggi, mercoledì 3 dicembre, si è svolto, presso il Pala Anderlini di Modena, un nuovo appuntamento nell’ambito della nona edizione del Festival SportivaMente, organizzato da Fuori Campo 11 con l’intento di promuovere lo sport inclusivo e senza barriere. L’incontro, moderato dal giornalista di Trc e Dazn Alessandro Iori e a cui hanno partecipato studenti e docenti dell’Istituto Professionale Statale Cattaneo-Deledda di Modena, ha visto protagonista Luigi Beggiato, campione di Nuoto Paralimpico, argento ai giochi olimpici di Tokyo 2020 (100 metri stile libero S4 e staffetta 4×50), bronzo nei 50 metri S4 e più volte sul podio ai campionati Europei di Funchal 2021.

Con l’atleta classe ’98, si è parlato della sua esperienza nel mondo dello sport come atleta paralimpico, ma non solo: una bellissima mattinata, in cui hanno spiccato anche le numerose e interessanti domande poste dagli studenti a Beggiato.

Per domani, giovedì 4 dicembre, è invece, in programma, alle ore 10, presso l’IIS Volta (Piazza Falcone Borsellino 5, Sassuolo) l’incontro con Giuliano Bufacchi, referente tecnico nazionale FISDIR, Giovanni Barbieri e Giulio Corsini, atleti tra i vincitori del quarto titolo europeo consecutivo di basket per atleti con sindrome di Down. Ospite: Marcello Micheloni, coach della Libertas Fiorano. Modera: Franco Cosmai – Fuori Campo 11. Ingresso libero, così come tutti gli appuntamenti previsti fino a domenica 7 dicembre.