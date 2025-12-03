

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Alla fine del terzo trimestre 2025 sono risultati in aumento i prestiti erogati dal sistema bancario in provincia di Reggio Emilia. La crescita, rispetto allo stesso periodo del 2024, è risultata del 3,1%, per un volume complessivo di impieghi pari a circa 23,1 miliardi di euro.

I dati diffusi dalla Banca d’Italia e analizzati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia evidenziano una diminuzione del ricorso al credito da parte delle imprese (-1,5%), a fronte di un incremento del 2,6% dei prestiti alle famiglie consumatrici. Risultano inoltre in forte crescita i finanziamenti alle società finanziarie e assicurative (+10,9%), mentre calano quelli destinati alle amministrazioni pubbliche (-2,2%).

La quota principale degli impieghi riguarda le imprese, con quasi 9,9 miliardi di euro, destinati per l’88,9% alle aziende medio-grandi; seguono le società finanziarie e assicurative, con 7,4 miliardi (31,8%), e le famiglie, con 5,6 miliardi (24,3%). Le amministrazioni pubbliche assorbono invece 244 milioni, pari all’1,1% del totale.

Analizzando il sistema produttivo, gli andamenti degli impieghi risultano piuttosto differenziati. Le costruzioni registrano una riduzione del 3,8%, scendendo a 368 milioni di euro; anche la manifattura è in calo (-2,7%), con impieghi vicini ai 4,8 miliardi, mentre i servizi mostrano invece un lieve incremento (+0,5%), raggiungendo 3,8 miliardi.

Il tasso di deterioramento si è nel frattempo abbassato, passando dall’1,1% di settembre 2024 allo 0,9% di quest’anno.

Sul fronte del risparmio, il terzo trimestre 2025 mostra un aumento dello 0,8% dei depositi, sostenuto dal +2,2% dei conti correnti, affiancato da una significativa crescita dei titoli in custodia (+6,4%), che superano i 21,5 miliardi di euro. Complessivamente, al 30 settembre 2025 il risparmio reggiano rappresentato da depositi e titoli a custodia presso le banche ammonta a 39,6 miliardi di euro, con un incremento di 1 miliardo e 452 milioni in un anno.