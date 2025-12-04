

Oggi, giovedì 4 dicembre, si è svolto, presso l’Aula Magna dell’IIS Volta a Sassuolo, un nuovo appuntamento nell’ambito della nona edizione del Festival SportivaMente, nato da un’idea di Fuori Campo 11 Asd e pensato per celebrare lo sport come strumento di inclusione, crescita e condivisione.

L’incontro, moderato da Franco Cosmai di Fuori Campo 11 e a cui erano presenti anche studenti e docenti della scuola ospitante, ha visto la presenza di Giuliano Bufacchi, referente tecnico nazionale FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), Marcello Micheloni, coach di KC21 (squadra di basket dedicata ad atleti con Sindrome di Down e nata dalla collaborazione tra Anffas Sassuolo, Pallacanestro Sassuolo e Libertas Fiorano), e di Giovanni Barbieri e Giulio Corsini, atleti modenesi che all’interno di KC21 (la squadra ha appena conquistato il secondo campionato italiano di pallacanestro C21) ricoprono rispettivamente il ruolo di capitano e vice capitano. Giovanni, inoltre, è fresco vincitore del quarto titolo europeo consecutivo di basket con la nazionale per atleti con Sindrome di Down. Nel corso dell’incontro, tra i diversi e interessanti temi trattati (comprese le numerose domande dei ragazzi presenti) la straordinaria esperienza e il percorso che ha portato i due atleti al raggiungimento dell’importante traguardo collettivo, oltre alla passione comune per il basket, alla convocazione in nazionale di Giovanni e a tante curiosità legate alla vita quotidiana di Giovanni e Giulio.

Domani, venerdì 5 dicembre, è invece in programma, alle ore 10.30, presso l’Auditorium Bertoli (Via Pia 110 a Sassuolo) l’incontro con Alessandra Campedelli, allenatrice di pallavolo femminile che, tra il 2021 e il 2024, ha guidato le nazionali femminili di Iran e Pakistan e autrice del libro “Io posso”. A moderare ci saranno i giornalisti di Parlandodisport.it Gian Paolo Maini e Federico Sabattini.