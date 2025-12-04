

Lo scorso fine settimana, il palasport di Ferrara è stato teatro di una delle più importanti Star Cup dell’anno, caratterizzata da numeri e risultati eccezionali. Coppie provenienti da tutto il mondo si sono messe alla prova, mentre le squadre locali hanno difeso con entusiasmo i colori della città, conquistando piazzamenti di rilievo.

L’International Dancesport Foundation (IDSF), pur essendo un’organizzazione relativamente giovane nel panorama della danza sportiva, si dimostra in rapida crescita. Fondata da un prestigioso team di maestri, campioni ed esperti della danza di coppia, la Fondazione si propone di tutelare, promuovere e valorizzare questo straordinario sport artistico in ogni sua forma. Grazie alla collaborazione con lo CSIT, l’IDSF organizza eventi di alto livello, offrendo agli atleti internazionali le migliori condizioni per esprimere il loro talento, davanti a un pubblico globale. In pochi anni, è diventata un punto di riferimento per il consolidamento e lo sviluppo della danza sportiva su scala internazionale.

L’edizione del 2025 ha raggiunto un’affluenza eccezionale, con oltre 1800 coppie partecipanti provenienti da 26 paesi. Questo dato conferma il ruolo cruciale dell’IDSF nel consolidare la danza sportiva a livello globale.

Le prestazioni degli atleti locali dimostrano una preparazione tecnica sempre più solida e una crescente competitività nel circuito internazionale. Questi risultati sottolineano il livello di eccellenza raggiunto dalla regione e il continuo progresso nel panorama della danza sportiva mondiale.

Risultati principali degli atleti locali residenti nei Comuni di Maranello, Formigine, Fiorano

Modenese, Serramazzoni, Modena:

Juveniles 1(6/9 anni) B Open Latin –

Filippo Pastorelli & Benedetta Zanichelli Medaglia di Bronzo

Jacopo Valitutto & Chiara Sabatino 11° Posto

Juveniles 2(10/11 anni) B Open Latin –

Francesco Baldini & Alice Ricchi ¼ di Finale

Leonardo Baldini & Martina del Sorbo ¼ di Finale

Lorenzo Baldini & Magda Maragò ¼ di Finale

Alessandro Canali & Emma Canali ¼ di Finale

Senior 1(35/44 anni) B Open Latin –

Francesco Correale & Jessica Sargenti Medaglia di Bronzo

Senior 2(45/54 anni) B Open Latin –

Andrea Bandieri & Giulia D’Elia 4° Posto

Senior 3(55/60 anni) B Open Latin –

Sandro Orsi & Daniela Davoli 7° Posto

Luca Zanni & Roberta Lusoli 8° Posto

“È stata un’edizione straordinaria, valorizzata da una grande partecipazione di atleti da tutto il mondo e da un pubblico composto da appassionati della danza ma anche ex-campioni e esperti del settore,” ha dichiarato Stefan Green, organizzatore.

“Il livello mostrato in pista è il frutto di un lavoro costante portato avanti da tecnici, associazioni e famiglie. Tornare da un Mondiale CSIT con piazzamenti di questa qualità rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità sportiva.” Direttore Tecnico ASD.