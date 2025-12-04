

Oggi, presso la Basilica Pontificia di Fiorano, si è celebrata la festa religiosa per Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La ricorrenza, che da quest’anno viene festeggiata in forma religiosa, esprime quello che i vigili del fuoco da sempre incarnano come sentimento di unione, amicizia e amore per il prossimo, svolgendo ogni giorno la loro missione al servizio di tutta la popolazione.

Prima della funzione religiosa, è stata deposta la corona ai caduti all’ interno della sede centrale sita in via Formigina, alla presenza del Prefetto di Modena dott.sa Patrizia Triolo. A far gli onori di casa il comandante dei Vigili del fuoco Dott. Ing. Ermanno Andriotto. La funzione religiosa presso la Basilica è stata presieduta dal Mons. Erio Castellucci in presenza delle autorità locali presenti sul territorio. Sempre presenti in numerose unità, gli amici dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco fedeli al loro motto: “pompieri sempre”, incarnando quello che è lo spirito che ci tramandiamo da sempre.