Un segnale di alt per un semplice controllo documenti in via Fioravanti e l’auto che non si ferma. È scattato così nel pomeriggio di martedì scorso, lungo le strade della Bolognina, un rocambolesco inseguimento con protagonisti gli agenti del reparto territoriale Navile della Polizia Locale e un veicolo in fuga.

La corsa dell’auto si è interrotta in via Matteotti, quando il conducente ha abbandonato il mezzo ed è scappato. Gli agenti non sono riusciti a raggiungere l’uomo e da una verifica hanno accertato che su quell’auto non risultava nessuna denuncia di furto. I controlli sono però proseguiti e da un accertamento anagrafico del proprietario e dalla foto allegata gli operatori, senza alcun dubbio, hanno appurato che non si trattasse della persona che si era data alla fuga. Non restava che contattare il proprietario dell’auto, che una volta raggiunto ha dichiarato di aver sporto denuncia del furto poco prima. Negli uffici del reparto, consegnata la denuncia, il proprietario ha preso visione del suo veicolo e ne ha ripreso il possesso.

Il giorno prima invece, ancora agenti della Polizia Locale si sono resi protagonisti di altri due interventi legati alla sicurezza stradale. Nel primo caso, operatori del reparto territoriale Borgo-Reno, ultimato il servizio di viabilità allo stadio dopo la partita del Bologna di lunedì sera, hanno notato un’auto ferma al semaforo con luce verde all’incrocio di via De Pisis con viale Togliatti. Richiamati da alcuni passanti, hanno affiancato il veicolo e l’uomo alla guida, prima accasciato al volante, si è rialzato ed è sceso dall’abitacolo. La persona, di 68 anni, molto incerta sulle gambe, si è sdraiata più volte al suolo. Attirati dal forte odore alcolico, gli agenti hanno subito richiesto l’etilometro per procedere al controllo sullo stato di ebbrezza. Successivamente, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi alla verifica ed è stato denunciato, con il veicolo posto in stato di fermo. Da un controllo dei documenti è emerso che la patente di guida era stata revocata nel 2023 e per questo motivo è stato sanzionato per un importo di oltre 5 mila euro. Ultimate le operazioni, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale Maggiore dal 118.

Sempre lunedì scorso, al mattino presto, una pattuglia del reparto Navile in transito su via Stalingrado, ha intercettato un’auto che stava procedendo a zigzag. Il conducente non ha fornito alcun segnale di alterazione, ma da un controllo dei documenti è risultata scaduta la revisione del veicolo, oltre al fatto che l’uomo stava guidando con un permesso di guida provvisorio rilasciato dalla Prefettura di Forlì-Cesena con limitazioni del tratto da percorrere (casa-lavoro) e fasce orarie. Il conducente è stato così sanzionato per la revisione scaduta e per guida con patente sospesa (fuori dalle fasce orarie e dal tratto autorizzato) per un importo che sarà deciso dal Prefetto di una somma variabile tra un minimo di poco più di 2 mila euro ed un massimo di oltre 8 mila euro.

A questo, si è aggiunta la revoca della patente di guida ed il fermo del veicolo di 3 mesi.