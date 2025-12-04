

Dal 6 all’8 dicembre il centro storico di Formigine e il suo suggestivo Castello si trasformeranno in un incantevole villaggio natalizio, dando ufficialmente il via a “Natale a Formigine 2025”, una manifestazione che celebra la tradizione, l’atmosfera delle feste e l’eccellenza artigianale.

Afferma l’Assessore al Coordinamento Eventi Corrado Bizzini: “Nel corso del primo fine settimana della rassegna, saranno presenti oltre 130 realtà artigianali, selezionate con cura per la qualità delle loro proposte. Formigine premia l’artigianalità, l’originalità e la passione: per questo l’intera manifestazione si distingue per l’attenzione al dettaglio e alla valorizzazione del territorio”.

I mercatini apriranno ogni giorno dalle ore 10 animando piazze, vie e il Castello con prodotti unici, idee regalo, specialità enogastronomiche e decorazioni fatte a mano. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 6 dicembre alle 16 in Piazza Calcagnini alla presenza della Sindaca Elisa Parenti, con la musica del Coro Gospel e la conduzione di Filippo Verni, per un momento coinvolgente e ricco di emozione.

Domenica 7 dicembre, sempre in Piazza Calcagnini, il pubblico potrà lasciarsi incantare dalla Big Violinist, violinista su trampoli in abito scenografico rosso, che si esibirà in uno spettacolo musicale e visivo alle ore 16.30. Non mancherà inoltre il Funk Apres Ski con DJ Herbie e tutte le attività di Piazza Italia coinvolte dalle 17 alle 21.

In mattinata saranno aperte l’acetaia comunale (presso Villa Benvenuti) e la Torre dell’Acquedotto (in via Gramsci 27) per visite guidate gratuite.

Durante la giornata, a Magreta si terrà il “Natale in piazza” con i mercatini e, nel pomeriggio, è previsto l’arrivo di Babbo Natale con dolcetti e laboratori creativi (a cura dell’Associazione Magreta, in collaborazione con la Parrocchia).

Lunedì 8 dicembre sarà invece il turno del funambolo di Babbo Natale, che porterà la magia dell’equilibrismo in due momenti spettacolari alle ore 16 e alle 17.30.

Fino al 6 gennaio, presso la Sala Loggia (piazza Repubblica 5), si terrà la mostra dei presepi a cura di Proform in collaborazione con il Gruppo Formiginese Amici dell’Arte. La mostra rimarrà aperta del giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30, il sabato e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Nello stesso periodo con apertura il sabato e giorni festivi dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 19, presso la Chiesa della Madonna del Ponte sarà visibile il presepe artistico dei maestri intagliatori della Val Gardena.

“Natale a Formigine” è promosso dal Comune di Formigine, in collaborazione con Bernardi Eventi.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo degli eventi, è possibile visitare le pagine ufficiali del Comune di Formigine e di Natale a Formigine.