Un’indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione. Al Teatro Comunale di Carpi, lunedì 8 dicembre, alle 21, nell’ambito della rassegna “L’altro teatro”, arriva “Brockeback Mountain”, per la prima volta in tour nei teatri italiani dopo il successo a Londra e a vent’anni dal celebre e pluripremiato film.

Nel Wyoming del 1963, un’America rurale, estremamente povera e costituita da piccole comunità retrograde, i giovani Ennis e Jack accettano un lavoro come pastori su una montagna isolata, in quell’estate le loro certezze cambieranno per sempre, segnando le loro vite con un amore irrefrenabile e nascosto lungo vent’anni. Il racconto di Annie Proulx, adattato per il teatro da Ashley Robinson, si trasforma in una sontuosa produzione teatrale con musica dal vivo. Una “play with music” intima e spettacolare in cui i brani originali di Dan Gillespie Sells, interpretati da Malika Ayane e da una live band, si intrecciano in modo indissolubile alla storia, tracciando paesaggi sconfinati e dando voce al tumultuoso mondo interiore dei due protagonisti interpretati da Edoardo Purgatori e Filippo Contri, giovani attori dal grande carisma con solide esperienze alle spalle nel cinema e in teatro. Accanto a loro, in scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani. La regia e l’adattamento italiano sono di Giancarlo Nicoletti, per un’esperienza coinvolgente che mescola teatro, musica dal vivo e cinema per raccontare una storia d’amore universale e senza tempo.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.