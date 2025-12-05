Cina, pagamenti cashless stabili nel terzo trimestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I pagamenti cashless gestiti

dalle banche cinesi sono rimasti stabili nel terzo trimestre del

2025, come evidenziato dai dati della banca centrale.

Tali pagamenti elaborati dalle banche nel periodo hanno

totalizzato 168,51 miliardi di transazioni, per un valore

complessivo di 1,5 biliardi di yuan (circa 212.540 miliardi di

dollari), secondo i dati pubblicati dalla Banca popolare cinese.

Il sistema di pagamento della Cina ha operato senza intoppi nel

terzo trimestre. Sono state effettuate complessivamente 165,28

miliardi di transazioni con carte bancarie, per un valore totale

di 234.920 miliardi di yuan. Di queste transazioni, quelle legate

ai consumi hanno raggiunto i 33.190 miliardi di yuan, secondo i

dati.

Nello stesso periodo, i pagamenti elettronici hanno registrato un

valore totale delle transazioni di 945.400 miliardi di yuan,

inclusi 137.530 miliardi di yuan in pagamenti mobili.

