In concomitanza della festività dell’ 8 dicembre, a Reggio Emilia e provincia i servizi di raccolta rifiuti porta a porta della frazione di rifiuto indifferenziato sarà garantita regolarmente, mentre la raccolta porta a porta del rifiuto organico è sospesa, come previsto da calendario, con l’unica eccezione per il centro storico del Capoluogo dove saranno garantite le raccolte porta a porta notturne di entrambe le frazioni di rifiuto.

Per le zone del forese del Comune di Reggio Emilia, dove è prevista una raccolta rifiuti porta a porta integrale delle frazioni di rifiuto di carta, plastica e vetro/barattolame, sarà previsto quanto segue:

Raccolta PAP plastica zona Blu, differentemente da quanto indicato nel calendario, sarà effettuata lunedì 08/12.

Raccolta PAP carta zona Verde, come indicato nel calendario, sarà effettuata martedì 09/12.

Raccolta PAP vetro/barattolame zona Verde, come indicato nel calendario, sarà effettuata martedì 09/12.

È prevista inoltre la sospensione della distribuzione dei materiali di consumo per le raccolte presso i Punti Ambiente Mobili di Reggio Emilia.

Il Call Center Ambientale 800 212607 resterà chiuso come pure i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale. Per tutta la provincia i centri di raccolta rimarranno chiusi il giorno 8 Dicembre.

E’ comunque possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio attraverso l’App Iren Ambiente o accedendo al portale https://servizi.irenambiente.it.

Restano attive ove presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation, alle quali è sempre possibile conferire i rifiuti”.