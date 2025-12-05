

Il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado rappresenta un momento delicato nella crescita dei ragazzi, che richiede attenzione, ascolto e il supporto consapevole degli adulti. Per accompagnare studenti e famiglie verso una scelta più informata e serena, il Comune di Formigine ha promosso “Orient@rsi a Formigine”, un programma di appuntamenti rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola media Fiori e alle loro famiglie.

Il percorso ha preso avvio con “Orientamedie”, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena e dedicato all’illustrazione delle scuole del territorio, con particolare attenzione al legame tra indirizzi di studio, scenari occupazionali locali e profili professionali più richiesti. A questo si è affiancata la tradizionale iniziativa “Aziende a scuola”, realizzata con il supporto di Cna, Lapam e imprenditori del territorio, che hanno incontrato studenti e genitori offrendo uno sguardo diretto sul tessuto produttivo locale. Tra i partecipanti di quest’anno figurano Paola Zini, responsabile commerciale di Blowpack Srl, Elisabetta Prampolini, avvocato, e Simone Ganzerla, export sales manager di Galileo Srl.

Un altro momento significativo è stato “Sostenere le scelte”, incontro per genitori e adulti di riferimento condotto dallo psicologo Matteo Lei, dedicato alle caratteristiche dell’adolescenza e alla complessità delle traiettorie di vita. Alla serata erano presenti anche gli psicologi scolastici Giorgia Nora e Alessandro Rebuttini.

A completare il programma, incontri con le scuole del Distretto di Sassuolo, saloni provinciali dell’orientamento, open day degli istituti superiori, interventi di docenti delle scuole secondarie di secondo grado presso la scuola media, testimonianze di ex studenti in collaborazione con i GET territoriali e visite aziendali. In programma anche laboratori orientativi a Ca’ Bella e laboratori di robotica per approfondire le materie STEM e gli indirizzi tecnologici.

“Questo passaggio – commenta il Vicesindaco con delega alle Politiche educative e scolastiche Marco Casolari – è estremamente delicato nella vita dei nostri ragazzi. Lo ricordo bene anche dalla mia precedente esperienza da dirigente scolastico e proprio per questo ritengo essenziale offrire strumenti e occasioni di orientamento che guidino gli studenti verso una scelta consapevole. Da anni il Comune di Formigine mette a sistema iniziative nate con questo obiettivo e continueremo a farlo con convinzione, per permettere a ragazzi e famiglie di esplorare con consapevolezza le opportunità formative e professionali future”.