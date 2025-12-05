

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Come annunciato, è stato aperto pochi minuti fa il primo tratto di via Indipendenza, compreso da via Goito a via Righi: circa 300 metri totalmente riqualificati grazie ai lavori per la realizzazione del tram. Rimangono transennate le pensiline che verranno attrezzate prima dell’entrata in esercizio del tram, come sul resto della Linea, con i relativi impianti tecnologici.

Domani, sabato 6 dicembre alle 18 (appuntamento in piazza Nettuno), il sindaco Matteo Lepore e Luca Carboni “accenderanno” le luminarie di artista con le parole di “Bologna è una regola”.

La novità del Natale 2025 è stata voluta dall’Amministrazione per celebrare la nuova via Indipendenza dove i cantieri del tram procedono nei tempi e, dopo l’apertura di un primo tratto avvenuta oggi, entro Natale restituiranno alla città l’intera strada completamente riqualificata. Le luminarie rimarranno esposte fino a marzo 2026.