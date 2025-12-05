

In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, celebrata oggi, venerdì 5 dicembre, anche il Comune di Casalgrande ha reso omaggio al prezioso impegno delle proprie associazioni, dei cittadini attivi e di tutte le realtà che, ogni giorno, contribuiscono al benessere della comunità con passione, tempo e dedizione.

L’Amministrazione comunale ha scelto di farlo con un momento conviviale di ringraziamento e condivisione, la tradizionale Festa del Volontariato, che si è svolta ieri sera – giovedì 4 dicembre – presso il grande salone del Planet Aut in via Santa Rizza.

Alla serata hanno partecipato il Sindaco Giuseppe Daviddi, gli Assessori, i Consiglieri comunali e i rappresentanti di 31 associazioni del territorio, insieme agli 8 Consigli di Frazione (Boglioni, Casalgrande Alto, Salvaterra, Sant’Antonino, Veggia, San Donnino, Dinazzano e Villalunga) e a 14 cittadini attivi che quotidianamente supportano servizi fondamentali quali biblioteca, cura del verde, campagne vaccinali e molte altre attività.

Durante la serata, tutti i partecipanti hanno ricevuto una pergamena di riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale come segno di gratitudine per l’impegno profuso:

“La più sentita gratitudine per la generosa dedizione e il tempo prezioso che avete riservato alla cura del territorio e al servizio della collettività. Dove nasce un gesto di volontariato, lì cresce la forza di una comunità”.

Hanno detto

Il Sindaco Giuseppe Daviddi ha dichiarato: “Lo dico sempre e lo ripeto anche in questo momento in cui siamo tutti assieme: il volontariato è un mondo infinito che dà valore a un’intera comunità. È la vera linfa vitale che tiene insieme la nostra società. Soprattutto, ed è un aspetto che saluto con grandissimo piacere, sempre più associazioni stanno facendo rete e lavorano assieme con spirito collaborativo. Arricchendo ancora di più quel senso di comunità che non ci deve mai abbandonare in tutto ciò che facciamo a Casalgrande. Non ci sono parole sufficienti per esprimere il ringraziamento dell’Amministrazione comunale alle realtà presenti sul nostro territorio. Senza di loro saremmo più soli, ma anche più poveri, spiritualmente e moralmente”.

L’Assessore al Volontariato, Domenico Vacondio, ha aggiunto: “Non c’è occasione migliore della Giornata Mondiale del Volontariato per ringraziare associazioni, Consigli di Frazione e cittadini attivi. Oggi più che mai il volontariato è una necessità: ogni giorno cogliamo il valore dell’impegno, della dedizione e della professionalità con cui vengono svolte attività fondamentali. Non esiste un volontariato di primo o secondo livello: ci sono attività più visibili e altre meno, ma tutte sono essenziali per garantire sostegno, aiuto e coesione sociale”.

Vacondio ha poi rivolto un pensiero particolare ai Consigli di Frazione, “braccio fondamentale dell’Amministrazione comunale sul territorio”, e ai membri della cittadinanza attiva, che svolgono ruoli cruciali in ambiti come la cura del verde, la biblioteca e le vaccinazioni.

“Ogni gesto compiuto da loro è un moltiplicatore di unione e sviluppo per la comunità. Casalgrande non potrà mai ringraziarli abbastanza”.

Infine, un ringraziamento speciale è stato rivolto agli uffici comunali per il lavoro svolto nell’organizzazione della serata.

Le Associazioni

Hanno ricevuto il riconoscimento: Acat, Anc, Anpi, Arte a Casalgrande, Auser, Avis, Caritas di Casalgrande e Salvaterra, Caritas di Sant’Antonino, Cepam, Circolo Arci Quagliodromo “La Riserva”, Circolo della Libera Età, Collettivo Con.Dividendo, Confraternita dell’Aceto Balsamico, Cooperativa Sportiva e Ricreativa Salvaterra, Unità Pastorale “Maria Regina della Pace”, El Nour, EMA–Emilia Ambulanze, Farsi Prossimo, GGEV, Giovani Boglioni, Gruppo Alpini Casalgrande, Gruppo Fotografico Il Torrione, Il Campanone, La Gilda dei Bardi, La Goccia nel Deserto, Mikrokosmos Orchestra APS, Openart Scandiano, Parco Noce APS, Proloco Casalgrande, Quinta Parete APS, Salvaterra Eventi 3.0, VOS – Volontari della Sicurezza.

Insieme a loro, come ricordato, gli 8 Consigli di Frazione e i 14 cittadini attivi che prestano il loro costante contributo alle attività dell’Amministrazione.