Droni e missili ipersonici russi lanciati su Kiev

ROMA (ITALPRESS) – La Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili sull’Ucraina. Raffica di missili e droni soprattutto sulla Regione di Kiev.

L’Aeronautica militare ucraina ha riferito che sono stati lanciati dalle forze russe i missili ipersonici Kinzhal su Kiev e altre città. Sarebbero stati almeno tre i missili lanciati sulla capitale.

Colpite fabbriche e centrali. Danni a infrastrutture e numerosi feriti.

(ITALPRESS).