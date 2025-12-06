

Questa mattina, due amici, un uomo e una donna, si sono recati a Badolo per un’arrampicata, precisamente nella zona della palestrina, la parte più alta della falesia, frequentata da molti alpinisti. Durante l’arrampicata, il ragazzo, un ventottenne residente in provincia di Potenza, è caduto da un’altezza di circa 5 metri, fermandosi su una cengia sottostante e riportando una frattura a un arto inferiore.

Intorno alle 11:30, la compagna di cordata ha allertato il NUE 112. La Centrale Operativa 118 Emilia Est ha inviato sul posto i mezzi di soccorso e i tecnici territoriali hanno raggiunto l’alpinista, immobilizzando l’arto fratturato. Una volta posizionato sulla barella, è stato calato con cura fino al piazzale della chiesetta e l’uomo è stato recuperato con il verricello dall’elisoccorso e trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna con un codice di media gravità.