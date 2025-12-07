Home Video Pillole Prima della Scala, Fontana “Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione” Video Pillole Prima della Scala, Fontana “Assenze del Governo? Ce ne faremo una ragione” 07 Dicembre 2025 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=acec3638&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=83&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acec3638' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7c24f4a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=84&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7c24f4a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a1676390&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=86&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1676390' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a010d2ab&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=90&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a010d2ab' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________ <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab2061bb&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=61&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab2061bb' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a593f9ef&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=53&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a593f9ef' border='0' alt='' /></a>